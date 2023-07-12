Глава Самарской области поддержал идею присвоить больнице №1 имя Виталия Гройсмана

Губернатор поддержал инициативу. Фото: пресс-служба правительства региона

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу о присвоении городской клинической больнице имени Заслуженного врача РФ Виталия Гройсмана. Идея прозвучала во время партийного форума в Тольяттинском государственном университете.

Инициативу предложил заместитель главврача Тольяттинского городской больницы №1 Олег Сакеев. Он отметил, что Виталий Гройсман возглавил учреждение в 1983 год.

- Тогда это было два ветхих барака, которые за достаточно короткое время превратились в огромную многопрофильную больницу, которая всегда находилась на пике предоставления медицинской помощи, высокотехнологичной, с отличным коллективом. С его уходом больница осиротела. И в тот же самый день посыпался шквал звонков от сотрудников и неравнодушных жителей, можно ли присвоить больнице №1 имя Виталия Гройсмана, - отметил Олег Сакеев.

Глава региона подчеркнул, что с удовольствием поддержит инициативу. Напомним, Виталий Гройсман скончался 7 июля 2023 года. Память врача участники форума почтили минутой молчания.