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НовостиОбщество12 июля 2023 13:38

Самарец до смерти забил руками и ногами свою гражданскую жену

Мужчина окажется в колонии
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстанет перед судом за убийство гражданской жены. 24-летний парень обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации прокуратуры Самарской области, в апреле текущего года мужчина вместе со своей сожительницей выпивали в квартире своего друга на улице Ново-Вокзальной. Между супругами произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры подозреваемый нанес подруге не менее 10 ударов руками и ногами.

Мужчина причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений женщина скончалась. Уголовное дело направили в суд. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.