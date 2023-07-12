Самарец до смерти забил руками и ногами свою гражданскую жену

Подозреваемого задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстанет перед судом за убийство гражданской жены. 24-летний парень обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации прокуратуры Самарской области, в апреле текущего года мужчина вместе со своей сожительницей выпивали в квартире своего друга на улице Ново-Вокзальной. Между супругами произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры подозреваемый нанес подруге не менее 10 ударов руками и ногами.

Мужчина причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений женщина скончалась. Уголовное дело направили в суд. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.