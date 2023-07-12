В Самаре предложили сделать спортплощадки в школах доступными для жителей

На площадках рекомендуют установить камеры. Фото: Наталья Заикина

В Самарской области появляется много новых спортивных объектов – футбольные поля, ФОКи и воркаут-зоны. Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев предложил сделать площадки доступными для горожан.

Площадки, расположенные на территории школ, не могут быть проходными дворами, но и закрывать их от желающих не стоит. Нужно искать компромисс. По словам Александра Милеева, некоторые школы открывают свои «двери» для горожан после учебного времени или в выходные дни. Единственный момент – нужна предварительная запись на определенное время, брать и сдавать ключ под роспись. На участках предложили расположить видеокамеры, а запись поможет отсеять лишний контингент, который приходит на площадки совсем не для занятий спортом.

- Самое главное — грамотно организовать работу, есть примеры, когда все работает, как часы. И школьники остаются в безопасности, и люди могут прийти на спортплощадку рядом с домом. Нужно оптимизировать процесс — сделать удобную онлайн-запись, чтобы не отрывать сотрудников школы от работы, а людям дать возможность быстро выбирать время для тренировок, - отметил вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.

Напомним, в регионе регулярно занимаются спортом 53,7% жителей. При этом, обеспеченность спортивными объектами на уровне – 41,3%.