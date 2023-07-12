Самарцам предложили обсудить кольцевой маршрут поездов, который свяжет крупные города

Горожане смогут обсудить новый остановочные пункты Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области местным жителям предложили обсудить кольцевой железнодорожный маршрут, который позволит связать крупные города губернии.

По информации представителей Куйбышевской железной дороги, горожане смогут обсудит важный вопрос развития пригородного железнодорожного сообщения. Пользователи социальных сетей смогут предложить включить в маршрут новые или уже существующие остановочные пункты.

Пользователям необходимо написать развернутое сообщение с указанием причины включения (или создания нового) остановочного пункта, достопримечательность, развитие поселка или населенного пункта. Комментарии обработают и учтут.