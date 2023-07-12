Самарцы продолжают жаловаться на глубокую яму по улице Льва Толстого

Самарцы опубликовали кадры. Фото: Евгений Щекин
В Самаре местные жители продолжают делиться дорожными дефектами в социальных сетях. Горожане вновь показали яму на улице Льва Толстого.
Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры на своей официальных странице. Судя по кадрам, теперь в яму засунули ограждение. Она расположена посреди автомобильной дороги. О причинах обвала и сроках решения проблемы – пока неизвестно.
- Черви продолжают атаковать самарские дороги, - подшучивают пользователи.
Напомним, ДТП часто случаются не только из-за дорожных дефектов. Специалисты рассказали водители с какими именами чаще попадают в дорожные происшествия.