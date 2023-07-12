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НовостиОбщество12 июля 2023 18:04

Самарцы продолжают жаловаться на глубокую яму по улице Льва Толстого

Яма стало еще больше
Алена ПРОВКИНА
Самарцы опубликовали кадры. Фото: Евгений Щекин

Самарцы опубликовали кадры. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители продолжают делиться дорожными дефектами в социальных сетях. Горожане вновь показали яму на улице Льва Толстого.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры на своей официальных странице. Судя по кадрам, теперь в яму засунули ограждение. Она расположена посреди автомобильной дороги. О причинах обвала и сроках решения проблемы – пока неизвестно.

- Черви продолжают атаковать самарские дороги, - подшучивают пользователи.

Напомним, ДТП часто случаются не только из-за дорожных дефектов. Специалисты рассказали водители с какими именами чаще попадают в дорожные происшествия.