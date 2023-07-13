Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2023 3:50

Врезался на светофоре: из-за столкновения мотоциклов скончалась девушка из Самарской области

В Самарской области из-за столкновения двух мотоциклов скончалась 19-летняя девушка
Алена ПРОВКИНА
Девушка скончалась на месте. Фото: ГУ МВД России по региону

Девушка скончалась на месте. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области из-за столкновения двух мотоциклов скончалась 19-летняя девушка. Трех пострадавших госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 29-летний водитель мотоцикла «Ducati Hypermotard» ехал по улице Коммунистической в сторону улицы Механизаторов. Во время движения напротив жилого дома водитель превысил скорость и столкнулся с мотоциклом «Avantis Dakar», за рулем которого находился 32-летний мужчина. Последний остановился на светофоре из-за запрещающего сигнала.

С места происшествия госпитализировали обоих водителей и 29-летний пассажир «Ducati Hypermotard». На месте происшествия скончалась 19-летняя пассажирка «Avantis Dakar». Сотрудники полиции прибыли на место аварии.