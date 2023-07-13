В Самаре благоустраивают двор на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе

Ремонтируются и внутриквартальные проезды. Фото: администрация Октябрьского района

В Самаре продолжается благоустройство дворов в Октябрьском районе. Оно ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в районной администрации.

Так, на улице Ново-Садовой, 283 и 283а дворовая территория благоустраивается комплексно. На данный момент завершаются работы по установке детской площадки, ремонтируются внутриквартальные проезды.

Качество работ проверили глава Октябрьского района Сергей Радько вместе со старшей по дому и подрядчиком. Отмечается, что были выявлены недочеты.

— Важно, чтобы все замечания были оперативно исправлены. Обязательно проследим за этим и проведем контрольные проверки, чтобы убедиться в правильности и полноте работ, — сказал глава района.

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