Хедлайнеры фестиваля будут выступать в новом концертном зале «Универ Студии». Фото: «Кошкин Джаз. Самара»

С 28 по 30 июля в Самаре пройдет большой антистресс-фестиваль «Кошкин Джаз». Он состоится одновременно еще в Пензе и Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

— В каждом городе-участнике три дня будет звучать музыка, щедро аранжированная кошачьим мурчанием, а жители смогут делиться друг с другом эмоциями в режиме онлайн, — отметили организаторы.

Дневная программа пройдет на Маяковском спуске набережной, на площадке рядом с бассейном ЦСК ВВС. А хедлайнеры фестиваля будут выступать в новом концертном зале «Универ Студии», расположенной на улице Молодогвардейской, 151.

Так, 28 июля на сцену выйдут Dizzy Dutch Duck из Санкт-Петербурга и Олег Аккуратов – «русский Рэй Чарльз», 29 июля – квартет Анны Бутурлиной, исполнительницы известной песни «Отпусти и забудь» из мультфильма, а также New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова и Алина Енгибарян.

В последний день фестиваля, 30 июля, для зрителей выступит Антон Давидянц/Opensound Orchestra и квартет Евгения Побожего. Каждый желающий может купить билет на сайте.

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