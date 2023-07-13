В Самаре предлагают снизить норматив парковочных мест в новых домах

Если самарцы одобрят предложение, то во всех вновь строящихся домах возможна нехватка парковочных мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдут общественные обсуждения по поводу снижения норматива парковочных мест в новостройках. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Самарская региональная организация Союза архитекторов России предложила внести коррективы в правила землепользования и застройки. Новый норматив предусматривает одно машино-место на каждые 100 квадратных метра жилья.

Если самарцы одобрят предложение, то во всех вновь строящихся домах возможна нехватка парковочных мест. Напомним, сейчас действует норматив, в соответствии с которым на каждую квартиру должно быть одно парковочное место.

Общественные обсуждения уже начались и будут идти по 27 июля. Поучаствовать в них и высказать свое мнение может каждый желающий. Экспозиция проекта работает с 13 по 20 июля в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132.

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