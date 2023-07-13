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НовостиОбщество13 июля 2023 6:43

В Самаре предлагают снизить норматив парковочных мест в новых домах

Коррективы предложила внести самарская региональная организация Союза архитекторов России
Ирина СИНЕГУБОВА
Если самарцы одобрят предложение, то во всех вновь строящихся домах возможна нехватка парковочных мест.

Если самарцы одобрят предложение, то во всех вновь строящихся домах возможна нехватка парковочных мест.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдут общественные обсуждения по поводу снижения норматива парковочных мест в новостройках. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Самарская региональная организация Союза архитекторов России предложила внести коррективы в правила землепользования и застройки. Новый норматив предусматривает одно машино-место на каждые 100 квадратных метра жилья.

Если самарцы одобрят предложение, то во всех вновь строящихся домах возможна нехватка парковочных мест. Напомним, сейчас действует норматив, в соответствии с которым на каждую квартиру должно быть одно парковочное место.

Общественные обсуждения уже начались и будут идти по 27 июля. Поучаствовать в них и высказать свое мнение может каждый желающий. Экспозиция проекта работает с 13 по 20 июля в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132.

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