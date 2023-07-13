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НовостиОбщество13 июля 2023 7:27

Самарцам рассказали, где выгоднее купить продукты 13 июля 2023 года

Специалисты провели мониторинг минимальных цен
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут найти товары по низким ценам

Жители смогут найти товары по низким ценам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить мониторинг цен в продуктовых магазинах. Горожанам рассказали, где выгоднее купить товары 13 июля 2023 года.

По информации городской администрации, дешевле всего баранину можно приобрести на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 320 рублей/килограмм. Картофель за 32,49 рубля/килограмм в «Магните» Куйбышевского районе. Гречневую крупу за 52,46 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 67,76 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине и ценах в магазинах. Все подробности указаны на сайте мэрии.