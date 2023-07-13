Самарцам рассказали, где выгоднее купить продукты 13 июля 2023 года

Жители смогут найти товары по низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить мониторинг цен в продуктовых магазинах. Горожанам рассказали, где выгоднее купить товары 13 июля 2023 года.

По информации городской администрации, дешевле всего баранину можно приобрести на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 320 рублей/килограмм. Картофель за 32,49 рубля/килограмм в «Магните» Куйбышевского районе. Гречневую крупу за 52,46 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 67,76 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине и ценах в магазинах. Все подробности указаны на сайте мэрии.