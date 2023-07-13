Сам себе художник: новая нейросеть позволяет «рисовать» портреты в 20 стилях живописи

С новой версией генеративной модели Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения

С новой версией генеративной модели Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Значительного прироста качества удалось достичь при создании портретов.

Фото: Предоставлено "КП"

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Фото: Предоставлено "КП"

Новая версия модели научилась генерировать стикеры, из которых можно собирать полноценные стикерпаки в Telegram. Также бот Kandinsky 2.2 теперь способен изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя композицию исходной иллюстрации.

Фото: Предоставлено "КП"

- Мы продолжаем совершенствовать нашу нейросеть для создания уникального контента, - рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. -Новая версия уже не просто пытается подражать творчеству человека, а способна создавать новые художественные смыслы и интерпретации. Как и предыдущая версия,Kandinsky 2.2 находится в открытом доступе, так что протестировать ее можно совершенно бесплатно».

Фото: Предоставлено "КП"

Оценить возможности нейросети можно на промостранице модели, на платформе FusionBrain.AI, в Telegram-боте и боте ВКонтакте.