Английский ресторан «Черчилль» закрылся в Самаре 9 июля 2023 года

«Черчилль» на проспекте Ленина существовал около 10 лет. Фото: Яндекс.Карты
В Самаре 9 июля 2023 года закрылся единственный английский ресторан «Черчилль». Владелец холдинга Perfecto Group, куда входил ресторан, Антон Власов рассказал о причинах. Об этом сообщает OBOZ.INFO.
— Время диктует свои правила. Сейчас стало сложно поддерживать концепцию ресторана, в том числе ассортиментную матрицу с импортным пивом и выдержанными дорогостоящими алкогольными напитками, — сказал Антон Власов.
Также отмечается, что устрицы и прочие деликатесы теперь есть в широком доступе, и не являются эксклюзивным правом какого-либо ресторана. Напомним, «Черчилль» на проспекте Ленина существовал около 10 лет.
На месте ресторана планируется открыть другую точку общепита. Пока неизвестно, что это будет за заведение.
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