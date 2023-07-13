Житель Самары сообщил в ФСБ о минировании резиденции президента РФ

Целью звонка являлась дестабилизация деятельности органов власти Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Самары, который «заминировал» администрацию президента РФ. Мужчина проведет в колонии несколько лет. Информацию сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Напомним, тревожное сообщение поступило на телефон доверия Федеральной службы безопасности в июне 2022 года. Неизвестный сообщил о минировании резиденции главы государства. Звонок был анонимным, но сотрудники ФСБ и полиции оперативно вышли на звонившего – им оказался 38-летний житель Самары.

Мужчину задержали. Оказалось, что целью самарца являлась дестабилизация деятельности органов власти. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В январе 2023 года Красноглинский районный суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Осужденный планировал обжаловать приговор, но Самарский облсуд оставил его без изменений.

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