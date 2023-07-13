Власти планируют построить две новые дороги в Самаре к 2026 году

Работы будут выполнены за счет средств городского бюджет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще две новые дороги появятся в Самаре. Информация о их строительстве содержится в муниципальной программе «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения». Документ размещен на сайте мэрии.

Согласно проекту, одна из дорог появится в Красноглинском районе. Она является продолжением улицы Красной. Протяженность участка составит 540 квадратных метров. Помимо строительства проезжей части, планируется устройство систем наружного освещения и водоотведения. Работы будут выполнены за счет городского бюджета.

Еще одна дорога будет построена в микрорайоне «Орловский». ее протяженность составит 1200 метров. На реализацию проекта планируется потратить средства из городской казны и средства из вышестоящих бюджетов.

Строительство запланировано к 2026 году.

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