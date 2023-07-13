В Самарской области прошел сильный град 13 июля 2023 года

Регион также накрыли обильные ливни Фото: скриншот с видео

В четверг, 13 июля 2023 года, в Самарской области резко изменилась погода. Регион накрыли обильные осадки – прошли сильные ливни, грозы. А в Приволжском районе даже выпал град. Об этом «КП-Самара» сообщили местные жители.

Жители отмечают, что размер града был небольшой, однако количество оказалось немалым. Одновременно с градом на территории муниципалитета прошел дождь.

По информации Приволжского УГМС, такая погода сохранится вплоть до вечера. Также возможно усиление ветра – его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

В пятницу, 14 июля 2023 года, в регионе тоже ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +19, +24 градуса.