В Самаре нашли трупы в холодильнике из-под мороженого

Тела усопших лежали друг на друге. Фото: t.me/kseniyashtefan

Шокирующая история произошла в Самаре в июле 2023 года. В одном из частных гаражном боксов обнаружили холодьники с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо», а внутри нашли… Тела умерших. Об этом сообщается в телеграм-канале «Штефан знает».

- В холодильнике я обнаруживаю тела бабушки и дедушки. Они лежат друг на друге. Стеклянная дверца холодильника просто прикрыта кусками картона. Знают ли о таком хранении тел покойных их родные? Думаю, что нет, - пишет автор канала.

Отмечается, что внутри гаражного бокса также находятся ритуальные принадлежности – кресты, венки, надгробия. Кто именно занимается этой деятельностью – пока остается загадкой.

Действительно, обнаружить, что тело твоего умершего родственника хранят в холодильнике с надписью «охлажденное мясо» - мягко говоря, не слишком приятно. Насколько это все законно - предстоит разобраться правоохранителям.

- По фактам, изложенным в публикациях в соцсетях, проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.