В Самарской области крупный град 13 июля 2023 года побил растения

На листах образовались дыры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В четверг, 13 июля 2023 года, погода преподнесла жителям Самарской области неожиданный сюрприз. Проливной дождь сменился градом. Он был настолько сильным, что некоторые подумали: в регионе посреди лета выпал снег.

Так, в селе Тимашево Кинель-Черкасского района выросли настоящие сугробы. Не повезло и растениям: они сильно пострадали из-за града.

– У нас с утра шел дождь, а потом часа в три дня туча черная надвинулась. Гром загромыхал и потом крупа с неба посыпалась, – поделилась с «КП-Самара» жительница Тимашево.

На дорожках выросли "сугробы" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, такая погода сохранится вплоть до позднего вечера. Местами ожидается сильный ветер – его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Также возможна гроза. Объявлен желтый уровень опасности.