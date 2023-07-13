Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 15:20

В Самарской области крупный град 13 июля 2023 года побил растения

Сильные осадки были замечены в селе Тимашево
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На листах образовались дыры

На листах образовались дыры

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В четверг, 13 июля 2023 года, погода преподнесла жителям Самарской области неожиданный сюрприз. Проливной дождь сменился градом. Он был настолько сильным, что некоторые подумали: в регионе посреди лета выпал снег.

Так, в селе Тимашево Кинель-Черкасского района выросли настоящие сугробы. Не повезло и растениям: они сильно пострадали из-за града.

– У нас с утра шел дождь, а потом часа в три дня туча черная надвинулась. Гром загромыхал и потом крупа с неба посыпалась, – поделилась с «КП-Самара» жительница Тимашево.

На дорожках выросли "сугробы"

На дорожках выросли "сугробы"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, такая погода сохранится вплоть до позднего вечера. Местами ожидается сильный ветер – его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Также возможна гроза. Объявлен желтый уровень опасности.