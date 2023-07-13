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НовостиОбщество13 июля 2023 17:53

В Тольятти территорию детсада «Золотой ключик» расчистили от опасных деревьев

Такие требования выставила прокуратура
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выяснилось, что насаждения представляют угрозу для детей

Выяснилось, что насаждения представляют угрозу для детей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти по требованию прокуратуры территорию детского сада №182 «Золотой ключик» расчистили от аварийно-опасных деревьев. Информацию сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Проверка показала, что растущие у детсада насаждения представляют угрозу для его воспитанников и посетителей. Однако администрация учреждения мер по спилу деревьев не принимала.

– Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района руководителю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – пояснили в прокуратуре Тольятти.

Отмечается, что на время работ участок был огражден, а родители и дети могли пройти по дорожкам с противоположной стороны от деревьев.

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