Самарцы поблагодарили полицейского за спасение жизни младенца

Инспектор оперативно доставил ребенка в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница выразила признательность сотруднику полиции за отзывчивость и помощь. Правоохранитель смог спасти жизнь младенцу.

- Вы для нас герой, - отметила самарчанка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранним утром на Южном шоссе к правоохранителям за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что в машине находится его дочь, которая упала с лестницы. Девочка нуждалась в медицинской помощи. Малышка уже начала терять сознание. Сотрудник ДПС Дмитрий Зубов оперативно доставил младенца в больницу для оказания квалифицированной помощи. Полицейский включил сирену и в кратчайшее время добрался до учреждения.

Родители поблагодарили инспектора. Ребенка госпитализировали, а после двухнедельного пребывания выписали из лечебного учреждения в удовлетворительном состоянии.