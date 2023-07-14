Самарцы смогут посетить мни-экскурсии в этнопарке Дружбы народов

Самарцев пригласили посетить мероприятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей пригласили посетить мини-экскурсии в этнопарке Дружбы народов. Мероприятие состоится 14 июля 2023 года.

По информации городской администрации, с 11:00 до 19:00 в пятницу горожане смогут посетить экскурсии. Предварительная запись не требуется. Сами экскурсии проведут в 16 национальных подворьях. Этнопарк помогает объединить народы, живущие в регионе. В национальных подворьях создали различные постройки и этнические экспонаты.

Узнать о мероприятии можно по телефонам 8 (987) 910 00 39, 8(987) 910 00 40.