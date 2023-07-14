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НовостиПроисшествия14 июля 2023 8:58

Очаг лейкоза крупного рогатого скота обнаружили в поселке под Самарой

В связи с этим на территории ввели карантин
Ирина СИНЕГУБОВА
Лейкоз относится к группе неизлечимых заболеваний и приводит к образованию опухолей.

Лейкоз относится к группе неизлечимых заболеваний и приводит к образованию опухолей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области ввели карантин на территории одного из поселков. Речь идет о Ровно-Владимировке сельского поселения Дубовый Умет. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Самарской области опубликован 12 июля 2023 года.

Ограничительные мероприятия пришлось установить из-за выявления очага лейкоза крупного рогатого скота. В настоящий момент территория признана эпизоотическим очагом. Данное хозяйство расположено в поселке Ровно-Владимировка на улице Черемушки, 6.

Отмечается, что приказ уже вступил в законную силу со дня его официального опубликования. Напомним, лейкоз относится к группе неизлечимых заболеваний и приводит к образованию опухолей. Специалисты уверяют, что человеческий организм не восприимчив к штаммам коровьего лейкоза.

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