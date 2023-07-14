Новая поликлиника на 1062 посещения в смену откроется в Смышляевке

Завершить строительство объекта должны уже в этом году. Фото: министерство строительства Самарской области

В Смышляевке продолжается строительство новой поликлиники. В рамках проекта там появится 5-этажное здание. Сейчас строители приступили к новому этапу работ.

– Строители возводят монолитный каркас здания, кирпичные перегородки, наружные стены. Параллельно ведется внутренняя отделка. На территории стройплощадки идет устройство фундамента под блочно-модульную котельную и устройство подпорной стены, – рассказали в региональном Минстрое.

В здании будут находиться несколько отделений: лечебно-профилактическое, рентгенологическое, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, функциональная диагностика и стоматологическое отделение. Общая площадь составит 19 933 тысяч квадратных метров. Объект будет рассчитан на 1062 посещения в смену.

Завершить строительство должны уже в этом году.

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