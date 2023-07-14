Неисправный частный самолет обнаружили в небе над Самарской областью 13 июля 2023 года

Самолет летел из Красного Яра в Бугульму
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром в четверг, 13 июля 2023 года, в небе над Самарской областью был замечен неисправный частный самолет. Воздушное судно обнаружили в 8:28 в районе поселка Черновка. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT/
– На высоте 3000 футов экипаж воздушного судна доложил о решении следовать на авиадром вылета. Причина – неустойчивая работа генератора. Сигнал срочности и бедствия не объявлял, – информируют авторы канала.
Посадка была благополучно совершена в 8:37. Известно, самолет летел из Красного Яра в Бугульму. Воздушное судно эксплуатируется частное лицо.
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