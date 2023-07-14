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НовостиОбщество14 июля 2023 11:56

Неисправный частный самолет обнаружили в небе над Самарской областью 13 июля 2023 года

На воздушном судне выявили неустойчивую работу генератора
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самолет летел из Красного Яра в Бугульму

Самолет летел из Красного Яра в Бугульму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг, 13 июля 2023 года, в небе над Самарской областью был замечен неисправный частный самолет. Воздушное судно обнаружили в 8:28 в районе поселка Черновка. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT/

– На высоте 3000 футов экипаж воздушного судна доложил о решении следовать на авиадром вылета. Причина – неустойчивая работа генератора. Сигнал срочности и бедствия не объявлял, – информируют авторы канала.

Посадка была благополучно совершена в 8:37. Известно, самолет летел из Красного Яра в Бугульму. Воздушное судно эксплуатируется частное лицо.

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