В Самарской области до 15 июля 2023 года действует высокая пожароопасность лесов

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь установилась сухая и жаркая погода, из-за чего риск лесных пожаров становится выше. В связи с этим в регионе продолжает действовать запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

– В период с 15 по 17 июля 2023 года в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс. Объявлен желтый уровень опасности, – уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что нередко причиной лесных пожаров становится людская халатность. Жителей призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры в лесах и рядом с ними, не жечь сухую траву, не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.

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