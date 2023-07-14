Самарский врач рассказал, как распознать первые признаки клещевого энцефалита

В текущем году от укусов клещей пострадали более 3 тысяч жителей губернии

В 2023 году 3026 жителей Самарской области пострадали от укусов клещей. Лабораторные исследования выявили антиген вируса клещевого энцефалита в 30 экземплярах. Несмотря на то, что Самарская область входит в перечень эндемичных регионов, специалисты также зафиксировали случаи заражения в нетипичных для энцефалита субъектах РФ. Главный внештатный терапевт регионального Минздрава Олег Фатенков отмечает: локация, в которой был укушен человек, не играет роли.

– Эндемичный регион или нет – если человека укусит зараженных клещевым энцефалитом клещ, разницы для пострадавшего никакой не будет. Сам по себе тот факт, что в неэндемичном регионе такое произошло, не удивителен. Клещи, как и любые другие живые существа, перемещаются, мигрируют. Чаще всего они используют для этого животных – присасываются, и те переносят их порой на очень большие расстояния, – рассказал Олег Фатенков «КП-Самара».

Специалист напоминает, что первые признаки клещевого энцефалита – это высокая температура, интоксикация, ну и, конечно, присосавшийся клещ. Однако если человек уже заразился, излечить полностью его невозможно.

– В таком случае придется только бороться с последствиями. Лучше всего сделать прививку – ее делают заранее, начиная с зимы, в несколько этапов. Курс вакцинации дает хороший иммунитет, я бы рекомендовал такую прививку всем, кто планирует пребывание на природе. Но перед прививкой обязательно проконсультируйтесь с врачом, – подчеркнул терапевт.