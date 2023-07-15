Стало известно, кто чаще всего жалуется на большие переработки в Самаре

Сверхурочно приходится трудиться 55% самарцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре чаще всего на переработки жалуются врачи, учителя и маркетологи. Об этом говорят данные статистики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как известно, сверхурочно приходится трудиться 55% самарцам, так, по средним оценкам, они работают на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора.

По полученным данным, чаще жалуются на переработки маркетологи (77%), врачи (62%) и педагоги (6 и 10 учителей). Время работы зависит и от заработка.

-Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. их 43%, то среди горожан с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 27%, - пишут представители сервиса.