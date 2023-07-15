Под Самарой отреставрирована уникальная деревянная мельница 19 века

Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самарской области отреставрировали деревянную Бариновскую мельницу. Уникальный объект, что расположен в Нефтегорском районе 63 региона, был законсервирован и постепенно ветшал. Однако благодаря инициативе местных властей, депутатов, общественников и благотворителей удалось восстановить артефакт культурного наследия.

Как известно, мельницу отреставрировали, а вокруг возвели целый эко-парк, где жители и гости села Бариновки могут познакомиться с крестьянской жизнью и бытом прошлых столетий.

В субботу 15 июля масштаб и качество проведенных работ вместе с земляками проверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил всех причастных к труду.

-Искренне рад восстановлению, «второй жизни» Бариновской мельницы. Благодарю всех, кто принял участие в восстановлении этого объекта культурного наследия. С 1979 года, когда было принято решение о придании такого статуса, он, к сожалению, всего лишь ветшал, приходил в негодность, и конечно, были большие риски, что мы его полностью утратим. Но благодаря любви к родной земле жителей района, благотворителей, проявленной депутатом Государственной Думы Александром Евсеевичем Хинштейном инициативе сегодня этот объект получил вторую жизнь, - отметил Дмитрий Азаров. - Бережно отнеслись ко всему, что сохранилось, и дополнили это современным, очень грамотным, научным подходом, чтобы, вновь запустить мельницу в дело. И сегодня этот объект культурного наследия уникален тем, что он действующий. Уникально и то, что эта мельница единственная в Поволжье, которая сохранилась на своем историческом месте.

Также губернатор отметил: теперь это место станет новой точкой на туристической карте Самарской области.

-Интерес туристического потока к нашему региону растет год от года. Вот в 2018 году мы радовались рекордным показателям по турпотоку - миллион туристов. Прошлый год зафиксировал уже более 2,5 млн туристов, посетивших Самарскую область. И уверен, в этом году туристов будет еще больше. Мы продолжим вместе со всеми жителями обустраивать и благоустраивать родную землю. И это, я уверен, будет создавать не только привлекательность Самарской земли для людей из других стран и других регионов, но самое главное - работать на то, что мы с вами вместе вновь и вновь будем гордиться своей родной землей, влюбляться в нее и строить долгосрочные планы, связанные с родной Самарской областью, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как известно, ветряная мельница «голландского» типа — единственная деревянная мельница в Поволжье, сохранившаяся на своем историческом месте. По форме это мельница-шатровка с четырьмя крыльями и двумя парами жерновов. Как памятник архитектуры мельница входит в туристические маршруты по Самарской области.

Средства на реставрацию объекта и благоустройство территории были выделены из регионального и местного бюджета, большую часть внесли меценаты. Удалось не только восстановить внешний облик мельницы, но и привести ее в рабочее состояние: были проведены противоаварийные работы, устроен водозабор, воссозданы башня мельницы с поворотным механизмом, вертикальный вал, установлены жернова, элементы механизма мельницы, проведены системы водоснабжения и канализации.

Глава региона наградил руководителей компаний, которые вложили средства в восстановление мельницы. Это председатель ГК «Амонд» Юлия Хаджиева, генеральный директор ООО «Волготранс» Родион Светличнов, гендиректор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов, директор компании «Санторес-М» Александр Кузнецов.

Реставратор и директор компании, которая занималась проектированием и реставрацией мельницы, рассказал о самых сложных моментах в работе.

-Самая сложная задача, с которой мы справились, – это не просто восстановить мельницу как объект исторического значения, но и как работающий объект. Мельница работает исключительно от ветра, никаких других приводов в ней нет. Были в процессе различные сложности, очень тяжело было найти горизонтальный вал длинной более 9 метров и диаметром более 850 мм – искали его по всей стране. На сегодняшний момент мельница полностью в рабочем состоянии, мы уже пробовали запускать ее на ветру, молоть зерно, это был очень праздничный для нас момент, что такой сложный объект у нас получился, - отметил реставратор.

Прилегающая территория благоустраивается благодаря Государственной программе Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы». Здесь уже проведено озеленение, освещение с использованием энергосберегающих технологий, организованы тротуары, аллеи с устройством автополива, места автомобильных и велосипедных парковок. Работы будут продолжены.

-Для того, чтобы место развивалось, здесь нужно завершить благоустройство. С Александром Викторовичем Баландиным обсудили, что еще необходимо сделать. Не сомневайтесь, что шаг за шагом мы будем продолжать те улучшения, которые сегодня происходят во всех районах Самарской области и вместе с жителями продолжим обустраивать родную землю, - отметил Дмитрий Азаров.

-Конечно, эта территория будет развиваться. Что такое хлеб, что такое мука, что такое мельница? Это основа крестьянской жизни, это основа жизни глубинки. Это труд селян, труд тех людей, кто создает хлеб, который как известно, всему голова. Поэтому это не просто какое-то развлекательное место, а это место силы. Наш экопарк - в первую очередь просветительский. Верю в то, что здесь всегда будет много детей и взрослых не только из Самарской области, но и со всей страны, - отметил Александр Хинштейн.

Мельницу уже успели оценить, как сами бариновцы, так и жители других городов региона.

-Все понравилось: и мельница, и дом мельника, и водяная мельница, и благоустройство. Раньше все было здесь заброшено, неухоженно, разбито, трава по пояс. А сейчас мы буквально не узнаем. Все изумительно, мы очень рады и благодарны, - поделилась впечатлениями местная жительница Вера Дубровина.

Марина Парамонова с детьми приехала посмотреть на то, как преобразилась мельница, из Самары.

-То, что оставили исторические элементы, и их очень изящно интегрировали в новую конструкцию, которая будет реально работать, - супер, здорово! Очень большая гордость за то, что это в Самаре, что это у нас. Приехала с детьми, им тоже очень нравится, и я думаю, что у них тоже останется