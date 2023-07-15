Жители Волгаря пожаловались на массовую гибель рыбы

Фото: Галина Ковалева/Жилой район Волгарь Самара Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В микрорайоне Волгарь массово гибнет рыба. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях и поделились фото и видео.

По словам автора поста, озеро, что на снимках, находится за Волгарем.

-Вот так у нас травят рыбу! Озеро начали засыпать для постройки нового дома, - пишет мобильный репортер.

Интернет-пользователи возмутились увиденным.

-Вот только сегодня прогуливалась и думала, как здорово, что у нас зелень и озеро! Очень печально, что природу не берегут, - пишет Олеся Перова.