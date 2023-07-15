Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 14:06

Жители Волгаря пожаловались на массовую гибель рыбы

Выяснили подробности
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: Галина Ковалева/Жилой район Волгарь Самара

Фото: Галина Ковалева/Жилой район Волгарь Самара

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В микрорайоне Волгарь массово гибнет рыба. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях и поделились фото и видео.

По словам автора поста, озеро, что на снимках, находится за Волгарем.

-Вот так у нас травят рыбу! Озеро начали засыпать для постройки нового дома, - пишет мобильный репортер.

Интернет-пользователи возмутились увиденным.

-Вот только сегодня прогуливалась и думала, как здорово, что у нас зелень и озеро! Очень печально, что природу не берегут, - пишет Олеся Перова.