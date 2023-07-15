В Тольятти неизвестные выбросили девушку из автомобиля

Фото: Тольятти

В Самарской области неизвестные выбросили девушку из машины и скрылись. О жутком инциденте стало известно в социальных сетях. Интернет-пользователи опубликовали запись с камер видеонаблюдения.

Как сообщает автор поста, все случилось на улице Гидротехнической напротив дома № 22. Судя по кадрам, ночью в жилом дворе из автомобиля прямо на ходу выбросили девушку. Белый автомобиль даже не сбавил скорость из-за чего пассажирка проехалась по асфальту всем телом.

На данный момент официальной информации о произошедшем пока нет. Мы будем следить за развитием событий.