В Тольятти водителя зажало в салоне перевернувшегося ВАЗ-2110 16 июля 2023

Пострадавшего водителя из авто доставали спасатели. Фото: ПСО Тольятти

В Тольятти водителя зажало в салоне перевернувшейся легковушки 16 июля 2023. Пострадавшего из салона пришлось доставать спасателям. Об этом сообщил руководитель ПСО Тольятти Андрей Дербенев.

Как сообщил Андрей Дербенев, ДТП произошло в районе памятника Татищеву.

- В результате столкновения автомобиля КИА и ВАЗ-2110 пострадал водитель отечественного автомобиля, - пояснил Дербенев.

25-летний мужчина оказался заблокирован в лежащей на крыше зеленой «десятке». Спасателям пришлось вызволять его из салона с помощью гидравлического инструмента и эвакуироватьи в автомобиль скорой помощи.

- Пострадавший находился в сознании, у него черепно-мозговая травма, перелом ключицы и, предположительно, травма позвоночника, - рассказал Андрей Дербенев.

Причины и подробности аварии выясняются.