Автомобили брифтовали, несмотря на ливень. Фото: Евгений Щекин

Самарец снял на видео дрифтующие в сильный дождь машины 16 июля 2023 года. Видеоблогер Евгений Щекин провел прямую трансляцию с Чемпионата Поволжья по дрифту на парковке ТК «Амбар». Записью блогер поделился на своей страничке в соцсети.

Соревнования по дрифту проходят на парковке торгового центра с самого утра. На них съехались спортсмены из нескольких регионов Поволжья – кроме Самары и Тольятти это Екатеринбург, Уфа, Ульяновск, Набережные Челны, Казань, Саратов, Рязань и др. Однако в планы вмешался сильный ливень. В результате на парковке образовались огромные лужи и автомобильные состязания даже пришлось временно прервать. Возобновили их только когда дождь утих.

Невзирая на глубокие лужи, спортсмены дрифтовали, поднимая тучи брызг на радость зрителям. Завершатся соревнования в семь часов вечера.