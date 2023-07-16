Рабочая неделя 17 июля в Самаре начнется с дождей

Не забудьте захватить с собой зонтики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рабочая неделя 17 июля 2023 в Самаре начнется с дождей. Такой прогноз опубликовали синоптики Приволжского УГМС.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Приволжского гидрометцентра, в понедельник, 17 июля, самарцев ждет довольно пасмурная погода с кратковременными дождями, также возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +15...+17 °C, днем немного потеплеет – до +20...+22 °C. Местами по области столбик термометра поднимется до +24 °C.

Во вторник и среду также весьма возможны дожди и грозы, однако будет немного теплее. Ночью температура воздуха в Самаре будет колебаться в пределах +13...+18 °C, днем повысится до +20...+25 °C.