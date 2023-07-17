В Самаре 17 июля пройдет Крестный ход в память о Николае II и его семье

Верующие пройдут от храма Святых Царственных страстотерпцев до храма Святых Царственных мучеников / Фото: vk.com/orthodoxsamara

В понедельник, 17 июля 2023 года, отмечается День памяти русского царя Николая II и его семьи. В честь этого события в Самаре пройдет Крестный ход. Его маршрут будет пролегать от храма Святых Царственных страстотерпцев (ул. Ерошевского, 29) до храма Святых Царственных мучеников (ул. Бобруйская, 83).

Путь верующих будет пролегать через несколько религиозных учреждений. Крестный ход пройдет через Троице-Сергиев приход (Академический переулок, 1а), храм в честь Святителя Николая Чудотворца (ул. Карбышева, 37), а также храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба (ул. Аэродромная, 96а).

Планируется, что в Крестном ходе примут участие не только жители Самарской области, но и из других регионов России.

Отметим, что 17 июля мероприятия в память о трагической гибели императорской семьи пройдут по всей стране.

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