В Самаре каждый шестой менеджер по подбору персонала начинал карьеру с продаж

Почти каждый четвертый самарец стал заниматься рекрутингом, поработав на других HR-должностях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие самарцы, работающие менеджерами по подбору персонала, начинали карьеру с продаж. Об этом они сообщили во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

14% рекрутеров ранее были менеджерами по продажам, 3% – руководителями отдела сбыта. 32% опрошенных начали работать на своей позиции сразу после получения образования. Почти каждый четвертый (23%) стал заниматься рекрутингом, поработав на других HR-должностях.

6% самарцев сообщили, что ранее работали секретарями, 2% – администраторами, учителями, экономистами и операторами колл-центра. С других профессий начинали 8%. Среди перечисленных — инженер, аналитик, редактор, медицинская сестра, диспетчер.

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