В Самаре оправданный фигурант громкого дела отсудил у государства 7 млн рублей

Изначально мужчина просил за причиненные страдания 35 млн рублей, но суд снизил сумму компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший проректор Самарского университета Игорь Петрушин отсудил у государства внушительную компенсацию морального вреда. Речь идет о сумме в 7 млн рублей, что довольно много для 63-го региона.

Напомним, Игорь Петрушин был одним из фигурантов дела о хищениях топлива на АЗС. Скандал разразился весной 2012 года. Тогда стало известно, что на самарских заправках тайно установили электронные «жучки», из-за которых в баки авто якобы не доливали топливо. Изначально сумму ущерба оценили в 20 млн рублей, но летом 2016 года она снизилась втрое — до 6,75 млн рублей. Закончилось все тем, что всех фигурантов дела оправдали — суд не нашел в их действиях состава преступления.

Отметим, уголовное дело длилось около девяти лет. За это время жизнь Игоря Петрушина сильно изменилась. Из-за уголовного преследования он потерял работу; у него ухудшилось здоровье, моральное и физическое состояние; а также появились другие проблемы. Экс-проректор решил, что ему должны компенсировать причиненные страдания. Он обратился в Октябрьский районный суд Самары и потребовал взыскать с государства 35 млн рублей. В ноябре 2022 года требование удовлетворили, но частично — сумму снизили до 7 млн рублей. Летом 2023 года решение прошло апелляционную инстанцию облсуда и вступило в силу.

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