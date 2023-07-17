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НовостиОбщество17 июля 2023 7:37

В Самаре оправданный фигурант громкого дела отсудил у государства 7 млн рублей

Игорь Петрушин добился компенсации морального вреда за девять лет уголовного преследования
Анастасия ФИЛАТОВА
Изначально мужчина просил за причиненные страдания 35 млн рублей, но суд снизил сумму компенсации

Изначально мужчина просил за причиненные страдания 35 млн рублей, но суд снизил сумму компенсации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший проректор Самарского университета Игорь Петрушин отсудил у государства внушительную компенсацию морального вреда. Речь идет о сумме в 7 млн рублей, что довольно много для 63-го региона.

Напомним, Игорь Петрушин был одним из фигурантов дела о хищениях топлива на АЗС. Скандал разразился весной 2012 года. Тогда стало известно, что на самарских заправках тайно установили электронные «жучки», из-за которых в баки авто якобы не доливали топливо. Изначально сумму ущерба оценили в 20 млн рублей, но летом 2016 года она снизилась втрое — до 6,75 млн рублей. Закончилось все тем, что всех фигурантов дела оправдали — суд не нашел в их действиях состава преступления.

Отметим, уголовное дело длилось около девяти лет. За это время жизнь Игоря Петрушина сильно изменилась. Из-за уголовного преследования он потерял работу; у него ухудшилось здоровье, моральное и физическое состояние; а также появились другие проблемы. Экс-проректор решил, что ему должны компенсировать причиненные страдания. Он обратился в Октябрьский районный суд Самары и потребовал взыскать с государства 35 млн рублей. В ноябре 2022 года требование удовлетворили, но частично — сумму снизили до 7 млн рублей. Летом 2023 года решение прошло апелляционную инстанцию облсуда и вступило в силу.

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