Жительница Самары попала под уголовное дело из-за долгов по микрозаймам

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре девушка попала под уголовное дело из-за долгов по микрозаймам. Она оформила кредит, не собираясь его платить. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Внимание оперативников привлекла 19-летняя самарчанка, которая неофициально работает администратором в одном из заведений города. . Выяснилось, что она взяла микрозайм на сумму 15 тысяч рублей, чтобы оплатить аренду квартиры. При этом девушка заранее знала, что платить кредит не будет.

В отношении самарчанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование. Отмечается, что подозреваемая в полном объеме возместила ущерб.

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