В Самаре приведут в порядок Дом культуры «Чайка» на Красной Глинке

Здание было построено в 1950-х годах. Фото: vk.com/mdkchaika63

В Самаре планируется капитальный ремонт Дома культуры «Чайка». Объект расположен на Красной Глинке. Информация размещена на сайте госзакупок.

Администрация учреждения объявила поиск подрядчика, который займется разработкой проектной документации. На работы отведено 6 400 000 рублей. Они будут профинансированы из городского бюджета.

После капремонта здание преобразится. Согласно дизайн-проекту, на первом этаже появится выставочный зал-кафе, вестибюль-библиотека, художественная мастерская, а также залы для занятий вокалом, хореографией и помещения для творчества. На втором этаже разместится фойе, зрительный зал, сцена, комната отдыха, литературная гостиная, прачечная. Третий этаж отведут под театральную студию и лекционный зал.

Итоги аукциона будут известны после 27 июля 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.