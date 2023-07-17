В Самаре на Антонова-Овсеенко иномарка сбила подростка на самокате и вылетела на тротуар

Юный самокатчик после столкновения с машиной получил ушибы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в понедельник, 17 июля 2023 года, у здания торгово-экономического колледжа в Самаре произошло ДТП. На пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева иномарка сбила подростка на электросамокате, протаранила ограждение и вылетела на тротуар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось примерно в 12:30. По предварительным данным полицейских, ДТП спровоцировала 39-летняя женщина на автомобиле Hyundai Santa Fe. Она двигалась по улице Карбышева со стороны Дыбенко в направлении Антонова-Овсеенко. При повороте направо на зеленый сигнал светофора она наехала на 14-летнего самокатчика. Подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате случившегося парень получил ушибы. Сейчас он проходит медицинское обследование. Сотрудники полиции продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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