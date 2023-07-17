В Самаре около Центрального автовокзала хотят построить станцию метро

Ориентировочная стоимость строительства станции метро у ЦАВа - 13,8 млрд рублей Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре может появиться новая станция метро. Ее планируют разместить около Центрального автовокзала в рамках строительства второй ветки подземки. Об этом говорится в документах на сайте регионального Минстроя.

Согласно документации, рассматривались два варианта размещения новой станции метро. Первый предполагает прохождение трассы мелкого заложения по Московскому шоссе, второй — по проспекту Карла Маркса. Протяженность участка и стоимость работ в обоих случаях одинаковая — 2,5 км и 13,8 млрд рублей соответственно. Однако более предпочтительным называют первый вариант. Он выгоден из-за технологии организации пересадочного узла в районе автовокзала.

По предварительным данным, вторую ветку метрополитена планируют протянуть от района, где расположен Фрунзенский (Самарский) мост, до ЦАВа. Проект предполагает обустройство несколько станций: «Хлебная площадь», «Вокзальная», «Клиническая», «Карла Маркса», «Революционная» и «Орловская». Протяженность этой линии должна составить около 10 км.

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