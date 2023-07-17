В Самарской области пройдут мероприятия по содействию в трудоустройстве

Горожанам помогут найти работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Самарской области пройдут мероприятия по содействию в трудоустройстве. В городах региона будут работать рекрутинговые центры.

По информации министерства труда Самарской области, выездной рекрутинговый центр в м.р. Безенчукский будет работать 18 в с. Ольгина, на улице Мира,3 и 20 июля в с. Переполовенка, на улице Центральной, 53. В Сызрани мероприятий пройдут 19 июля на улице Лазо, 10. В Тольятти – 20 июля состоится «Открытое собеседование» с ООО «Техальянс», на улице Свердлова, 45А.

Также в Тольятти проведут встречу представителей центра занятости с работодателями. Специалисты расскажут о господдержке на б-р. Королева, 13.