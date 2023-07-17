В Самарской области сотрудникам предприятия не выплатили более 3 млн рублей

Задолженность погасили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники предприятия долгое время не получали заработную плату. Горожанам не выплатили крупную сумму.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что предприятие задолжали 89 работникам заработную плату на общую сумму более 3 миллионов рублей. Период задержки выплаты составил более 30 дней. Правоохранители внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Нарушения устранили в полном объеме, задолженность погашена.