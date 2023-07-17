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НовостиОбщество17 июля 2023 15:34

В Самарской области сотрудникам предприятия не выплатили более 3 млн рублей

Правоохранители провели проверку
Алена ПРОВКИНА
Задолженность погасили

Задолженность погасили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники предприятия долгое время не получали заработную плату. Горожанам не выплатили крупную сумму.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что предприятие задолжали 89 работникам заработную плату на общую сумму более 3 миллионов рублей. Период задержки выплаты составил более 30 дней. Правоохранители внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Нарушения устранили в полном объеме, задолженность погашена.