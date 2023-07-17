Самарцев предупредили об усиленном контроле за рейсами, прибывших из Египта

В регионе усилили контроль за рейсами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупредили об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта. В провинции Кена зафиксированы случаи неизвестного заболевания.

Согласно опубликованным данным федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в связи со сложившейся ситуацией, в отношении рейсов, прибывающих из Египта, сотрудники роспотребнадзора усилили контроль. Основным переносчиком лихорадки являются комары. Специалисты предупреждают туристов, о необходимости соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых.

По возвращении из страны следует ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.