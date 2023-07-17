За жизнь ребенка борются врачи. Фото: "Подслушано Самара"

В Тольятти мальчик разбился при падении со второго этажа торгового центра 17 июля 2023. О ЧП сообщили очевидцы. Они же выложили страшные кадры в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, мальчик, на вид 11-12 лет, катался на перилах и не удержался. Ребенок упал с высоты и сильно разбил голову.

- Приехала скорая помощь. Маме позвонить не могут, папе тоже, телефон заблокирован, друг номера родителей не знает, сам в истерике, увезли в реанимацию, - пишут очевидцы.

По предварительным данным, ребенок впал в кому.

Правоохранители проводят проверку.