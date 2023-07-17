Следственный комитет начал проверку из-за падения ребенка с высоты в торговом центре в Тольятти 17 июля

Правоохранители выясняют все подробности ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Самарской области начали проверку из-за падения ребенка с высоты в торговом центре в Тольятти 17 июля 2023. - По предварительным данным, 17 июля 2023 года в одном из торговых центров города Тольятти ребенок упал с эскалатора, - сообщили в следкоме. - В результате мальчик получил телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщали очевидцы, мальчик лет 11-12 на вид катался на перилах и не удержался, упав с высоты второго этажа. - По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.