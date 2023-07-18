Роспотребнадзор усилил контроль в аэропорту Самары из-за неизвестного заболевания из Египта

Контроль ведется в отношении рейсов, прибывающих из Египта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Роспотребнадзора усилили санитарно-карантинный контроль в аэропортах страны. Они следят за рейсами, прибывающими из Египта. Причина – вспышка нового заболевания. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

– По данным СМИ и министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена, 600 километрахк югу от Каира, зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге, – пояснили в Роспотребнадзоре.

Контроль за рейсами ведется в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

Специалисты напоминают, что основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. Жителей просят после возвращения из страны, в случае ухудшения состояния, обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.

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