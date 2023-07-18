Врач напомнил самарцам, как сон влияет на здоровье мозга и организма

Врач рассказал о количестве необходимых часов для сна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как сон влияет на здоровье мозга и организма. Неотъемлемый процесс помогает отдохнуть нервной системе.

По информации министерства здравоохраения Самарской области, детский врач-невролог клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Рифат Рамазанов отметил, что одним из важных факторов сохранения здоровья мозга является сон. Каждому человек нужно разное количество часов, чтоюы выспаться и чувствовать себя утром хорошо. При этом, не следует спать больше, чем требует наш организм.

Специалист подчеркивает, что детям от 1 до 2 лет нужно от 11 до 14 часов. Дошкольникам (3-6 лет) – 10-13 часов. Младшим школьникам (7-13 лет) – 9-11 часов. Подросткам (14-17) – 8-10 часов. Взрослым (18 лет и старше) – 7-9 часов.