Самарский врач рассказал про опасные признаки в сердцебиении

Врачи рекомендуют сделать ЭКГ при учащенным сердцебиении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач-кардиолог рассказал об опасных признаках в сердцебиении. Специалист поделился частыми жалобами пациентов на учащенное сердцебиение.

Ощущения могут сопровождаться дискомфортам в области сердца, шумом в ушах, чувствам пульцаии в шее, в висках или кончиках пальцев. Врач-кардиолог признался, что правильный ритм работы сердца 55-60 ударов в минут. Если в состоянии покоя случается внезапные приступы, то необходимо обратиться в поликлинику, сообщили «ГТРК-Самара».

Также пациентам рекомендуют сделать ЭКГ. При этом, врачи призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться к специалистам.