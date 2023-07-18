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НовостиОбщество18 июля 2023 13:22

Самарский врач рассказал про опасные признаки в сердцебиении

Специалист поделился частыми жалобами пациентов
Алена ПРОВКИНА
Врачи рекомендуют сделать ЭКГ при учащенным сердцебиении

Врачи рекомендуют сделать ЭКГ при учащенным сердцебиении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач-кардиолог рассказал об опасных признаках в сердцебиении. Специалист поделился частыми жалобами пациентов на учащенное сердцебиение.

Ощущения могут сопровождаться дискомфортам в области сердца, шумом в ушах, чувствам пульцаии в шее, в висках или кончиках пальцев. Врач-кардиолог признался, что правильный ритм работы сердца 55-60 ударов в минут. Если в состоянии покоя случается внезапные приступы, то необходимо обратиться в поликлинику, сообщили «ГТРК-Самара».

Также пациентам рекомендуют сделать ЭКГ. При этом, врачи призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться к специалистам.