Голосовой виртуальный ассистент поможет незрячим перевести деньги

Люди с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении СберБанк Онлайн, используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент Салют.

Достаточно отдать ассистенту простую голосовую команду: «Переведи маме 100 рублей», «Оплати мой мобильный на 100 рублей» или «Оплати мобильный мамы на 100 рублей». Ассистент подготовит операцию для перевода и озвучит, кому (или на чей номер, если речь об оплате мобильного телефона), какую сумму и с какой карты будет перевод денен и какая будет комиссия (если она предусмотрена). После этого надо сказать «Подтверждаю» — и операция будет выполнена. Если понадобилось отменить перевод или внести изменения — скажите «Отмена» или «Изменить».

Такая опция пригодится не только людям с нарушениями зрения, но и всем, кому удобнее совершать простые операции в мобильном приложении голосом — без необходимости вводить или подтверждать информацию текстом.

Как отмечает директор дивизиона «Переводы» Сбербанка Леонид Шныр, исследования показали, что работа с голосовым ассистентом удобнее и комфортнее, чем специальная озвучка интерфейсов для незрячих. Банк в августе запустит полностью голосовой перевод в другие банки через Систему быстрых платежей.