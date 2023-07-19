Самара попала в рейтинг городов для командировки мечты

Многие хотели бы отправиться в командировку в Самару Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара попала в список городов, куда хотят поехать в командировку. Горожане назвали лучшие места для работы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, самыми привлекательными городами для командировок респонденты выбрали Санкт-Петербург, Москву и Владивосток. Именно эти города респонденты хотели бы посетить по долгу службы. Оставшиеся 26% опрошенных назвали городом-мечтой для командировки – Самару.

Еще 13% сотрудников признались, что профессионал готов работать везде. О деловой поездке в Сочи чаще мечтают женщины. Тех, кто готов отправиться в любое место, больше среди мужчин.