В Самаре ночью сгорел отечественный автомобиль на улице Ташкентской

Очевидцы сняли возгорание на камеру. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители поделились кадрами возгорания автомобиля. Пожар произошел поздней ночью в среду, 19 июля 2023 года.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, о возгорании стало известно в 03:35. Машина загорелась на улице Ташкентской, 141 в Кировском районе. Во дворе горел отечественный автомобиль «LADA Vesta», огонь также перешел на иномарку «Skoda». Пожар локализовали в 03:50, а ликвидировали в 03:52.

Напомним, пожар может произойти не только в городе. Из-за погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности. С 18 по 21 июля возрастет риск природных пожаров.